RGE 66/2016. In Messina (ME), Via Scuole traversa D- Vill. Torre Faro – Lotto UNICO: appartamento piano secondo composto da cucina soggiorno, due camere, bagno e balconi, e piano terzo consistente in mansarda collegata mediante scala esterna. PREZZO BASE Euro 118.096,44. Offerta minima Euro 88.572,33. Rilancio minimo in aumento tra il 2% ed il 5%. Asta senza Incanto 09/09/2021 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via Degli Amici 6, piano 1°. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(5)