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RGE 5/2024

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RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato strumentale all’attività agricola della superficie commerciale di 509,85 mq. Il fabbricato si compone di due elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, con copertura a tetto a due falde spioventi nel senso Nord-Sud. Trattasi di immobile strumentale all’attività di lavorazione ed alla filiera di prodotti agricoli. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito attrezzi agricoli e stalla della superficie commerciale di 163,83 mq. L’immobile, nel complesso, si compone di n.2 corpi di fabbrica distinti (Cespite n.1 e Cespite n.2). Trattasi di costruzioni adibite a deposito attrezzi agricoli ed a ricovero animali. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di tettoia della superficie commerciale di 165,81 mq. L’immobile in argomento è una tettoia con struttura in acciaio con copertura a doppia falda, spiovente nel senso Nord-Sud adibita a deposito attrezzi ed a ricovero macchine agricole ed a supporto di un impianto fotovoltaico di circa 15 KW. La superficie commerciale dell’immobile è di 165,81 mq. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo Il fondo rustico in esame è ubicato su un fronte collinare, in contesto extraurbano, e sviluppa complessivamente una superficie di 3 ha, 78 are e 95 ca,. PREZZO BASE Euro 132.890,50. Offerta minima Euro 99.667,88. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/02/2027 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Rosario D Arrigo 0902008793, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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