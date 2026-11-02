RGE 2/2025. In Messina (ME), via Provinciale Vill. Pezzolo snc, frazione ctr. Vina, – Lotto UNICO: Unico lotto formato da due immobili: A) appartamento piano Terra della superficie commerciale di 144,44 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita 71,01 Euro; B) appartamento piano primo della superficie commerciale di 59,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, classe 2, consistenza 4 vani, rendita 51,65 Euro. PREZZO BASE Euro 33.000,00. Offerta minima Euro 24.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/01/2027 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it
(7)