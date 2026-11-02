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RGE 153/2019

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RGE 153/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 159,20 mq, posto al piano quinto e composto da ingresso, salone angolare, tre comode camere da letto, cucina abitabile, doppi servizi e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 65.600,00. Offerta minima Euro 49.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/01/2027 ore 11:30 presso studio Legale Melazzo Saija & Associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci Is. 78, n. 23 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

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