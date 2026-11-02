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172/2025

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RGE 172/2025. In Rometta (ME), Via Nazionale 146 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq. 92,86 sito nel complesso edilizio denominato “Palazzo dei Portici” piano terra, interno 1 e precisamente: Trilocale al piano terra di un edificio a quattro piani f.t., completo di cucina e servizi con annessa corte che ne costituisce pertinenza. La proprietà include un vano cantina/deposito al piano seminterrato. ‘. PREZZO BASE Euro 68.400,00. Offerta minima Euro 51.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 04/02/2027 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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