Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

RGE 44/2014. In Taormina (ME), frazione Spinasanta Bruderi, Contrada Bruderi 10 – Lotto 1: appartamento posto al p.t. di un fabbricato quadrifamiliare destinato a civile abitazione a due elevazioni f.t., oltre piano mansardato. L’appartamento si compone di ingresso soggiorno/pranzo, cucina, due camere da letto, due wc, ripostiglio, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 142,85, oltre terrazzino di ingresso e giardino pertinenziale laterale e retrostante di mq 197 circa su cui insiste una tettoia a copertura di serbatoi in uso comune. PREZZO BASE Euro 92.118,75. Offerta minima Euro 69.089,06. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. Asta senza Incanto 19/07/2022 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina 77. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090718242, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

