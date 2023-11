RGE 40/2022. In Messina (ME), Vico Primo di Via Sottocondotto n.15 Molino – Lotto UNICO: bene Piano T-1-2 La superficie ragguagliata del bene è pari a circa mq 181.40 NCEU: foglio 201 mappale 158 subalterno 3, categoria catastale A/4, classe 8, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 202 mq, escluse aree scoperte 193 mq. immobile Piano T-1-2. derivante dal Foglio 201 mappale 158 subalterno 2, zona censuaria 2, categoria catastale A/6 classe 4, consistenza vani 3, variazione territoriale del 06/12/2004. PREZZO BASE Euro 41.757,00. Offerta minima Euro 31.317,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 12/01/2024 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

