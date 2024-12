RGE 38/2023. In Venetico (ME), Via Nazionale 68 – Lotto 1: Abitazione di tipo popolare di circa 69 mq distribuita al piano terra di un superiore corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra. Al piano terra (piano stradale), si evidenziano due vani, un vano cucina, un wc ed un ripostiglio, sebbene l’immobile è stato adibito ad ufficio. PREZZO BASE Euro 41.917,50. Offerta minima Euro 31.438,12. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/03/2025 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Capano Rosita 3471234875, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)