RGE 378/2017. In Messina (ME), via Consolare Valeria o via Marco Polo n. 444 – Lotto 3: immobile destinato in catasto ad ufficio della superficie commerciale di mq 40,80. PREZZO BASE Euro 16.524,00. Offerta minima Euro 12.393,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/09/2024 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

