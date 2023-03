MESSINA (ME) – VIA GHIBELLINA, 121 – LOTTO 2) NEGOZIO o bottega per la quota di 1/1 di piena proprietà ubicato al piano terra in un fabbricato sito nel comune di Messina, via Ghibellina 121, ad angolo tra le vie L. Manara e Ghibellina, secondo comparto dell’isolato 120 del pr., con ingresso in via Ghibellina. Prezzo base Euro 195.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 146.250,00. Vendita senza incanto 24/05/23 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Carolina La Torre. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Silvana Cannistraci tel. 3492634866. Rif. RGE 354/2017 ME831190

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

