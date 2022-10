FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA LIBERTÀ, 11 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1000/1000 DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al quale si accede tramite la scala interna di collegamento ai piani. Lo stesso è posto al primo piano di un fabbricato sito in via Libertà n° 11 del comune di Francavilla di Sicilia (ME), si articola come segue: ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, due wc, tre camere da letto. Tutti gli ambienti sono facilmente fruibili percorrendo il disimpegno. La superficie utile è pari a mq. 142,00 circa e la superficie lorda occupa mq. 162,50 circa. I due balconi, quello prospiciente su via Libertà misura mq. 21,00 circa e l’altro fronte retro misura mq. 16.50 circa. Piena proprietà per la quota 1000/1000 di garage, posto al piano terra dell’edificio, cui si accede da via Libertà n° 11 e tramite il cortile del fabbricato è costituito da un ambiente e occupa una superficie utile pari a mq. 29,20 circa. La superficie commerciale è pari a mq. 33.80. Prezzo base Euro 118.042,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 88.531,50. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Ruggeri tel. 090774220. Rif. RGE 337/2018 ME808526

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

