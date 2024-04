RGE 319/2018. In Giardini-Naxos (ME), Via Mastrociccio 14-16 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 49,00 mq. Trattasi di un appartamento posto al piano terra del corpo di fabbrica denominato “C” di un complesso edilizio composto complessivamente da tre palazzine (“A”,”B” e “C”) a tre elevazioni fuori terra oltre n. 3 piani sottostrada sfalsati;. PREZZO BASE Euro 44.553,60. Offerta minima Euro 33.415,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.200,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Mastrociccio 14-16 – Lotto 2: appartamento della superficie commerciale di 71,00 mq. Trattasi di un appartamento posto al piano terra del corpo di fabbrica denominato “C” di un complesso edilizio composto complessivamente da tre palazzine (“A” “B” e “C”) a tre elevazioni fuori terra oltre n. 3 piani sottostrada sfalsati. PREZZO BASE Euro 64.557,26. Offerta minima Euro 48.417,94. Rilancio minimo in aumento Euro 3.200,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Mastrociccio 14-16 – Lotto 6: appartamento della superficie commerciale di 67,00 mq. Trattasi di un appartamento posto al piano secondo del corpo di fabbrica denominato “C” di un complesso edilizio composto complessivamente da tre palazzine e a tre elevazioni fuori terra oltre n. 3 piani sottostrada sfalsati. PREZZO BASE Euro 60.920,27. Offerta minima Euro 45.690,20. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Mastrociccio 14-16 – Lotto 7: cantina della superficie commerciale di 91,00 mq. Trattasi di un locale di sgombero posto al piano primo sottostrada del corpo di fabbrica denominato “B” di un complesso edilizio composto complessivamente da tre palazzine e “C”) a tre elevazioni fuori terra oltre n. 3 piani sottostrada sfalsati. PREZZO BASE Euro 13.536,25. Offerta minima Euro 10.152,19. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/06/2024 ore 10:00 presso sala aste della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)