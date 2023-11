RGE 310/2015. In Messina (ME), SS 114 Km 9, frazione Mili Marina Località Moleti – Lotto UNICO: alloggio sito al piano primo di 4 vani costituiti da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e ripostiglio, distribuiti da un corridoio centrale, dotato di parcheggio in area condominiale, complesso Gardenia. PREZZO BASE Euro 59.000,13. Offerta minima Euro 44.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/01/2024 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Piazza Immacolata di Marmo 4. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)