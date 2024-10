RGE 3052/2020. In Messina (ME), C.da Bruca – Lotto 2: compendio immobiliare costituito da: terreni,. abitazione singola a più piani della superficie commerciale di mq 207. capannone artigianale della superficie commerciale di mq 460,00. PREZZO BASE Euro 87.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 17/12/2024 ore 10:30 presso studio del notaio in Messina, Via Porto Salvo 9. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile.

