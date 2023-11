RGE 295/2018. In Messina (ME), S.S. 113 (ex via Provinciale Spartà) km 21,080 villaggio Spartà – Lotto 2: appartamento di tipo popolare situato all’interno di un corpo di fabbrica ad una elevazione f.t. in cui sono ospitate solo due unità immobiliari, della sup. lorda complessiva di circa 78 mq, posto al piano terra, composto da due vani, una cucina, un bagno e una piccola corte antistante l’ingresso. PREZZO BASE Euro 22.375,00. Offerta minima Euro 16.781,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/01/2024 ore 17:15 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti n. 265. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giordano Valentino 0906783012, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)