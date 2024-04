RGE 290/2017. In Messina (ME), S.S. 113, KM. 23,950 VILLAGGIO SPARTÀ, QUARTIERE CONTRADA PIANO TORRE – Lotto 1: Appartamento consistenza 75 mq posto al piano primo. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Cesareo 9, frazione Centro Storico, Quartiere IV Circoscrizione – Lotto 2: negozio consistenza 36 mq posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Cesareo 11, frazione Centro Storico, Quartiere IV Circoscrizione – Lotto 3: negozio consistenza 38 mq posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Santa Marta is. 162, frazione Centro Storico, quartiere IV Circoscrizione – Lotto 5: appartamento consistenza 6 vani posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 14/06/2024 ore 15:00 presso studio del delegato alla vendita in Messina via XXVII Luglio n 103. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Adamo Pietro 090712344, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

