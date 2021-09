MESSINA (ME) – VICO COMUNALE SANTO (BORDONARO) – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO sito in Messina, Via Comunale Santo (Bordonaro), ubicato al piano 5° (6^ elevazione f.t.) della palazzina n. 13 di un complesso popolare di 20 palazzine, munito di ascensore condominiale, composto da ingresso, un vano soggiorno/salone con balcone che si affaccia sul lato Nord, cucina abitabile, disimpegno/corridoio, 2 camere da letto, 2 bagni WC. La superficie, per come indicato dal CTU, è pari a 114.56 mq. Prezzo base Euro 47.188,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 35.391,00. Termine deposito offerte 16/11/2021 alle ore 12:00. Vendita senza incanto 17/11/21 ore 17:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Emanuele Antonio Vita tel. 0942795000-pec: avv.emanuelevita@pec.it. Rif. RGE 274/2018 ME762648

www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(4)