RGE 27/2014. In Villafranca Tirrena (ME), via Consortile snc – Lotto 1: -appartamento posto al piano terra e primo piano vani 5,5 superficie 114 mq. -box auto sito al piano seminterrato di un fabbricato della superficie di mq 16, superficie catastale mq 20. PREZZO BASE Euro 114.112,50. Offerta minima Euro 85.584,37. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Consortile snc – Lotto 2: -appartamento posto al piano secondo superficie catastale 68 mq, vani 3,5. -box auto sito al piano seminterrato di un fabbricato della superficie di mq 17, superficie catastale mq 22. PREZZO BASE Euro 56.227,50. Offerta minima Euro 42.170,62. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Consortile snc – Lotto 3: -appartamento posto al piano secondo superficie 68 mq, vani 4,5. -box auto sito al piano seminterrato di un fabbricato della superficie di mq 13, superficie catastale mq 16. PREZZO BASE Euro 71.400,00. Offerta minima Euro 53.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.200,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Consortile snc – Lotto 4: deposito posto al piano terzo superficie 41 mq. PREZZO BASE Euro 29.962,50. Offerta minima Euro 22.471,87. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Consortile snc – Lotto 5: -appartamento posto al piano terra superficie 60 mq, vani 3. -box auto sito al piano seminterrato di un fabbricato della superficie di mq 42, superficie catastale mq 49. PREZZO BASE Euro 63.112,50. Offerta minima Euro 47.334,37. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/11/2024 ore 11:30 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina 77 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

