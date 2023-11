RGE 26/2022. In Messina (ME), Via Domenico Fauscello, Faro Superiore – Lotto 1: A) Diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 81 restanti, di una cantina -o locale deposito- posta al piano terra di un fabbricato condominiale ubicato pal. A scala B 4, della superficie commerciale di 9,12 mq. L’immobile è conforme sul piano edilizio, catastale e urbanistico. B) Diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 81 restanti, su appartamento posto pal. A scala B 4, della superficie commerciale di 95,74 mq. L’immobile risulta conforme catastalmente ed urbanisticamente. Sul piano edilizio è stata rilevata la seguente difformità regolarizzabile (come indicato nella CTU): chiusura parziale balcone retrostante. PREZZO BASE Euro 67.853,42. Offerta minima Euro 50.890,66. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 16/01/2024 ore 09:30 presso lo studio del delegato in Messina (ME), Via Belvedere n. 5, procederà alla vendita sincrona telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile.

