RGE 220/2021. In Messina (ME), Viale Annunziata 11 is. 539 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 124,21 sito al primo piano di uno stabile senza ascensore composto da 4 vani f.t., composto da tre camere da letto, una cucina, un salone/soggiorno, due bagni, un ripostiglio, un balcone ed una veranda chiusa con struttura precaria. PREZZO BASE Euro 89.100,00. Offerta minima Euro 67.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/12/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

