RGE 179/2020. In Messina (ME), Contrada Badessa, Faro Superiore – Lotto 1: proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento con annesso giardino e due posti auto nel cortile condominiale. Tale appartamento si torva la piano 1°, seconda elevazione f.t. nella scala “D” del condominio denominato “Apeiron”. PREZZO BASE Euro 133.000,00. Offerta minima Euro 99.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Contrada Badessa, – Lotto 2: proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di cantina al piano terra, prima elevazione f.t. nella scala “D” del condominio denominato “Apeiron”. PREZZO BASE Euro 8.800,00. Offerta minima Euro 6.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/03/2024 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Licordari Manuela 3498530594, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

