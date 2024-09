RGE 166/2022. In Messina (ME), Via Alcantara 9 – Lotto UNICO: Appartamento composto da un ingresso che da su un soggiorno, un corridoio; due camere; una cucina/pranzo, un bagno, un ripostiglio ed è dotato di balcone. L’appartamento è posto al piano secondo di un fabbricato. La superficie lorda dell’appartamento è di circa 94 mq a cui bisogna aggiungere l’incidenza della superficie del balcone 5,50 mq (circa). PREZZO BASE Euro 56.144,00. Offerta minima Euro 42.108,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/11/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

