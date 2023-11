RGE 157/2018. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari n. 22,24 – Lotto UNICO: Intera proprietà dei seguenti beni immobiliari appartenenti e costituenti tutti un intero fabbricato: A. unità immobiliare (destinata a garage), consistenza 44 mq sita al piano terra; B. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sup. catastale 83 mq sita al piano terra; C. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano primo sup. catastale 153 mq. (totale escluse aree scoperte: 145 mq.); D. sottotetto, sito al piano secondo (non censito in catasto, ancora da ultimare). PREZZO BASE Euro 66.850,00. Offerta minima Euro 50.137,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 16/01/2024 ore 16:30 presso studio del professionista sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n.109. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

