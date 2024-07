RGE 150/2022. In Messina (ME), Via San Riccardo – Lotto 1: appartamento piano primo della superficie commerciale di 73,32 mq. L’appartamento è composto da un ingresso/corridoio di superficie pari a 5,13 mq.; una cucina, accessibile dal corridoio, con una superficie pari a 13,97 mq. Camera 1 della superficie di 16,64 mq. Camera 2 della superficie di 17,23 mq. Bagno di superficie pari a 4,46 mq. PREZZO BASE Euro 35.190,00. Offerta minima Euro 26.392,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 15/10/2024 ore 12:00 presso A.L.P.E.F. in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

