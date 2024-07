RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 59.920,00. Offerta minima Euro 44.940,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Viale Italia 71 – Lotto 19: posto auto della superficie commerciale di 113,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 69.156,00. Offerta minima Euro 51.867,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Viale Italia 71 – Lotto 21: lastrico solare della superficie commerciale di 34,35 mq per la quota di 1/1. Il lastrico solare in oggetto è ubicato al piano primo quinto di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. e piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 15.416,00. Offerta minima Euro 11.562,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/10/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, Custode Avv. Gaetano Picciolo 090671043 per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

