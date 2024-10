RGE 136/2018. In Messina (ME), Via Noviziato Casazza 56 – Lotto UNICO: intera piena proprietà di appartamento per civile abitazione, posto al piano quinto, scala A, composto da 4 vani utili oltre ingresso, corridoio, cucina tinello e WC, con due balconi di cui uno coperto. PREZZO BASE Euro 112.500,00. Offerta minima Euro 84.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. Asta senza Incanto 18/12/2024 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, via XXIV Maggio n.40. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile.

