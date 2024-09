RGE 131/2022. In Spadafora (ME), via Carrara 30/C – Lotto UNICO: appartamento al piano terra, composto da ingresso, disimpegno, cucina-soggiorno-pranzo, bagno, camera da letto singolo e numero due camere matrimoniali. L’unità abitativa ha una altezza interna di mt 2,95 e sviluppa una superficie lorda complessiva omogeneizzata di circa mq 110,31. PREZZO BASE Euro 97.500,00. Offerta minima Euro 73.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 22/11/2024 ore 17:00 presso studio legale del delegato sito in Messina, Via Enzo Geraci is 78 n. 23. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.

