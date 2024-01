RGE 128/2022. In Messina (ME), villaggio Pezzolo, via Piazza – Lotto UNICO: appartamento a tre elevazioni f.t. e dotato di scala interna. E’ costituito dal p.t. da cui ha accesso, un unico grande vano e ripostiglio (oggi destinato a wc), piano primo da cui v i è altro ingresso e altro vano e piccolo balcone; piano secondo in cui c’è la cucina e un terrazzino da cui si accede ad un ripostiglio e altro wc. PREZZO BASE Euro 31.300,00. Offerta minima Euro 23.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/04/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pio Benecchi 3402930563, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

