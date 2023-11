RGE 127/2020. In Messina (ME), Via Palermo 245 – Lotto UNICO: negozio (panificio) della superficie commerciale di 95,00 mq, così composto: due vani, uno più piccolo di circa 30 mq destinato alla vendita al dettaglio e in piccola parte alla consumazione in loco dei prodotti, uno più grande di circa 50 mq destinato alla preparazione ed alla cottura dei prodotti, da un piccolo wc con anti/wc, infine è presente una chiostrina (chiusa a vetri in copertura) utilizzata come passaggio di collegamento tra il laboratorio e il locale w.c. PREZZO BASE Euro 84.529,57. Offerta minima Euro 63.397,81. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 12/01/2024 ore 11:00 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Velini Vincenzo 3493121524, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

