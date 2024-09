RGE 122/2016. In Messina (ME), Via Consolare Pompea 1 – Lotto 1: appartamento complesso VILLA LUCE, palazzina E (e non D/1 come indicato in perizia), a piano sesto, della superficie commerciale di 382,13 mq,. – la terrazza è riportata al foglio 102 particella 89 sub. 95, consistenza 185 mq;. – posto auto consistenza 18 mq. PREZZO BASE Euro 316.733,00. Offerta minima Euro 237.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/11/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

