RGE 107/2023. In Messina (ME), Salita Tre Monti 14 – Lotto UNICO: Appartamento di mq. 99,00 posto al primo piano con terrazzino a livello. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 11/04/2025 ore 10:00 al 12/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

