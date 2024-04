VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – VIA SAN GIUSEPPE CALASANZIO, 11 – LOTTO 3) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di vecchia costruzione posto al piano terra con annesso cortile su due lati, in normali condizioni di manutenzione. l’unità immobiliare si trova in una zona centrale del comune di Villafranca Tirrena, posta lungo la litoranea tirrenica, ed è agevolmente raggiungibile dallo svincolo autostradale omonimo della A20. NCEU foglio 1 particella 505-1326 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 5, consistenza 113 mq, rendita 107,94 Euro. Prezzo base Euro 69.702,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.276,50. Vendita senza incanto 21/05/24 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Lo Prete tel. 3395047006 Rif. RGE 101/2016 ME860942

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

