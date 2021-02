RGE 100/2017. In Roccalumera (ME), Via Rombes – Lotto 1: immobile posto al p.t. di un complesso denominato Condominio “Jolly 3”, costituito da tre vani oltre accessori compreso un terrazzino a livello, per una superficie coperta lorda di 63 mq, oltre 10 mq di veranda d’ingresso. La veranda e il giardino di 33 mq adibite ad uso esclusivo dell’abitazione ma dal titolo e dalla concessioni edilizie risultano abusive. Di tali pertinenze non si è tenuto conto nelle valutazioni poiché non sono sanabili. PREZZO BASE Euro 38.418,75. Offerta minima Euro 28.714,06. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita sincrona mista 22/04/2021 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina via E.L. Pellegrino 23/C o tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Pronestì Daniela 0902934051, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

