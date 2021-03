Proc. n. 39/95 R.G. Lotto n. 3 – Messina: Via Marco Polo, appartamento a P. 1°, da planimetria catastale composto da quattro vani ed accessori. Non visionato dal C.T.U. come risulta dalla perizia in atti. Prezzo base d’asta: euro 46.350,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.05.2021 alle ore 10.15 Luogo: Via Cesare Battisti13 – Messina. Giudice Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato: Patrizia Vicari.

Per informazioni: 0906409852 – 090/6409870. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tribunale.messina.it

