Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

Proc. es. 155/18 R.E. Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1390, Appartamento nel complesso “Raiatea”, Corpo B, a p. 3, sc. B, Pal. 3, composto da soggiorno-ingresso con a.c., due camere, w.c. e balcone, di complessivi mq. lordi 71,96 circa e box auto a P. T. della stessa palazzina, composto da due vani comunicanti, di complessivi mq. lordi 38,02 circa. In perizia evidenziate in alcune zone dell’appartamento evidenti e diffuse macchie di umidità di condensa. Notizie sulla regolarità urbanistica in CTU e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 114.750,00. VENDITA SENZA INCANTO 25.05.2022 ORE 9.30 Luogo: Messina, Via Solferino 29 presso Sala Aste Edicom. Per info: tel. (090/662715 – mail: giovanni.giacoppo@studiolegalegiacoppo.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Avvocato Giovanni Giacoppo: delegato e custode. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

