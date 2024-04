CP 17/2012. In Messina (ME) – Lotto 1: Piena proprietà dell’edificio prospiciente la via Bonino ad angolo con la via Siligato, oltre diritto d’uso della superficie di mq 206,00 di viabilità ad uso comune con il lotto 2. PREZZO BASE Euro 1.200.000,00. Rilancio minimo Euro 50.000,00. In Messina (ME) – Lotto 2: Piena proprietà del compendio immobiliare posto a confine con la via Siligato, in tale lotto ricadono: a) edificio limitrofo al Lotto1 ; b) edifici interni, al limite lato monte del lotto; c) porzione di fabbricato a tre elevazioni (ex malteria); d) mq 206 di viabilità ad uso comune con il lotto 1. PREZZO BASE Euro 2.298.000,00. Rilancio minimo Euro 100.000,00. In Messina (ME), Via Bonino, angolo Via De Zardo – Lotto UNICO: Piena proprietà del compendio immobiliare composto dai lotti “n. 3‐4” limitrofo ai precedenti lotti 1) e 2) In tale lotto ricadono: a) edifici prospicienti la via Bonino, ad angolo con la via De Zardo a due elevaz. F.t. destinati a industriale, caldaia; b) porzioni edifici interni, prospicienti con la via De Zardo due piani seminterrati e quattro piani in elevazione ex malteria, inattivo; dichiarato non agibile e pertanto non accessibile. PREZZO BASE Euro 4.387.162,20. Rilancio minimo Euro 200.000,00. In Messina (ME) – Lotto 5: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in via De Zardo ad angolo con la via C. Valeria; l’immobile è interrato quasi per intero, fuoriesce dai limitrofi marciapiedi pubblici nel punto più alto di circa cm. 50, vi si accede da una botola superiore. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Rilancio minimo Euro 500,00. In Messina (ME) – Lotto 6: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Messina SS 114 villaggio Contesse con limitrofa piccola corte esclusiva. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. A decorrere dal giorno 13.06.2024 (con inizio alle ore 12.00) al giorno 28.06.2024 (con termine alle ore 12.00), avrà luogo la procedura competitiva di vendita senza incanto, mediante offerte irrevocabili di acquisto, a mezzo commissionario “Edicom Servizi S.r.l.” accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

