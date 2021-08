RGF 11/2017. In Messina (ME), Contrada Petrazza – Lotto UNICO: terreno superficie catastale di 15.094 mq. Individuato al catasto terreni del Comune di Messina al Foglio 123 part 1739, 1743, 1745 e 201. Si evidenzia che sul fondo individuato dalle particelle 1739, 1743 e 1745 grava una servitù, a favore delle vicine cooperative, consistente nella collocazione di una tubazione filtrante in PVC necessaria per il convogliamento delle acque bianche provenienti dalla vasca di raccolta delle suddette cooperative. – terreno sito in Messina in Contrada Petrazza, superficie catastale di 111 mq. Individuato al catasto terreni del Comune di Messina al Foglio 123 part. 1740;. – terreno sito in Messina in Contrada Petrazza, superficie catastale di 1.279 mq. Individuato al catasto terreni del Comune di Messina al foglio 123 part. 1814. PREZZO BASE Euro 16.182,00. Offerta minima Euro 12.136,50. Rilancio minimo Euro 300,00. Vendita tramite gara telematica competitiva a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. accessibile dal portale web www.doauction.it. con inizio gara il 4/10/2021 ore 12:00 e fine gara il 19/10/2021 ore 12:00. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare dott. Rossi Dario 09047536, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

