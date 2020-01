RGE 6380/17

0 Condivisioni Facebook Twitter

Proc. n. 6380/17 R.G. Villafranca Tirrena, Via Marina n. 28 – Lotto 1 – Fabbricato di due vani, bagno, cucina e pozzo luce a P. T., di tre vani e bagno a P. 1°, oltre terrazza a P. 2° su cui insiste locale di sgombero. Superficie complessiva mq. 203 circa. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe C. Prezzo base d’asta: euro 102.000,00. Villafranca Tirrena, Via Consortile 149 – Lotto 2 – Unità immobiliare sita a p. seminterrato, composta da soggiorno con a.c., due vani, due w.c., ripostiglio, veranda coperta, cantina, due depositi, di cui uno con bagno, e corte esterna; superficie lorda complessiva mq. 182 circa. Sono compresi nel lotto due limitrofi spezzoni di terreno agricolo, di complessive are 13.20. Prezzo base d’asta: euro 85.180,00. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 2.4.2020 alle ore 10.00. Luogo: Ufficio del Notaio in Messina, Via Cesare Battisti n. 13. Giudice Dott. Danilo Maffa. Notaio Delegato: Patrizia Vicari. Per informazioni: – 090/6409870.

Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

