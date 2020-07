RGE 40/2017

In Pagliara (ME), via Regina Margherita 60 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1/1 di deposito artigianale della superficie commerciale di 20,40 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un’altezza interna di 4.10. PREZZO BASE Euro 3.000,00. Offerta minima Euro 2.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Pagliara (ME), viale Regina Margherita 60 – Lotto 2: laboratorio artigianale della superficie commerciale di 34,00 mq. Il piano in oggetto è adibito a negozio di panificazione e vendita, posto al piano terra con ingresso dalla Via R. Margherita. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra e ha un’altezza interna di 3.30. PREZZO BASE Euro 19.000,00. Offerta minima Euro 14.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. In Pagliara (ME), viale Regina Margherita 60 – Lotto 3: appartamento della superficie commerciale di 77,00 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione si sviluppa su due elevazioni, piano primo e piano secondo. Il piano primo è composto dall’ingresso che dà sul corridoio che porta nel vano soggiorno, da un vano cucina con annesso terrazzo a livello, da un servizio igienico e dalla camera da letto. Il piano secondo si presenta in condizioni di degrado. PREZZO BASE Euro 12.000,00. Offerta minima Euro 9.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 05/11/2020 ore 12:00 presso studio dell’Avv. Antonio Bicchieri, sito in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)