RGE 110/2018. In Venetico (ME), Via Senia snc – Lotto UNICO: Piena proprietà, per la quota di 1000/1000, di un piano cantinato, piano S1 posto sotto strada Cons. 216 mq. PREZZO BASE Euro 31.632,57. Offerta minima Euro 23.724,43. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21/01/2021 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via del Vespro 6. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Messina Vincenzo 090675466, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)