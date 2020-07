RGE 110/2017

In Messina (ME), Via Uberto Bonino 11 – Lotto UNICO: in prossimità dell’impianto sportivo Celeste, ampio appartamento destinato ad uffici consistenza pari a 13 vani catastali. L’appartamento è costituito da ampio ingresso-androne e disimpegno al p.t. e vari locali wc al primo piano. L’ingresso principale prospetta su via Bonino così come parte dei vani al piano primo, l’accesso al suddetto piano è garantito da scala interna. Non vi è presenza di ascensore. PREZZO BASE Euro 180.000,00. Offerta minima Euro 135.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 06/10/2020 ore 10:00 presso sede della società Ediservice srl in Messina via Solferino n.29 o tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato D’Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

