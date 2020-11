Tennistavolo, Supercoppa Italiana. Non disputata Top Spin Messina-Carrara

L’attesa finale di Supercoppa Italiana di tennistavolo, fra la Top Spin Messina e l’Apuania Carrara, non si è disputata. Poche ore prima dell’inizio del match, un componente del gruppo squadra dell’Apuania Carrara ha avvertito febbre alta e il team toscano, che era arrivato in Umbria con tre giocatori a disposizione del tecnico Claudio Volpi, ha preferito rientrare a casa.

Si va verso l’assegnazione a tavolino del trofeo alla Top Spin Messina

L’arbitro dell’incontro, il signor Massimiliano Mazzone, ha compilato il referto, per poi trasmetterlo al giudice unico, rilevando l’assenza dal campo dell’Apuania Carrara. Adesso, si attende la decisione ufficiale, ma si va verso la vittoria a tavolino della Supercoppa Italiana della Top Spin Messina. I peloritani erano presenti a Terni con quattro giocatori: il portoghese João Monteiro, il francese Andrea Landrieu, Jordy Piccolin e Marco Rech Daldosso, guidati dal tecnico Wang Hong Liang, con il vice Marcello Puglisi.

D’altronde, il regolamento prevede che si giochi con un minimo in tre pongisti (una riserva può subentrare dopo i primi 3 incontri) mentre, in questa circostanza, Carrara era rimasta con due soli atleti disponibili, in seguito al malessere riscontrato da un tesserato del team toscano.

La Federazione Italiana Tennistavolo rinvia al 2021 tutti i campionati

Per il 2020 l’attività agonistica è stata fermata. La Federazione Italiana Tennistavolo, alla luce dei contagi da coronavirus, ha comunicato la decisione di rinviare l’inizio dei campionati a squadre di tutte le serie all’inizio del 2021, confidando in un miglioramento complessivo della situazione sanitaria. Salta, dunque, anche l’esordio stagionale in serie A1. La Top Spin Messina, infatti, venerdì prossimo, avrebbe dovuto affrontare a “Villa Dante” il Tennistavolo Norbello nel turno inaugurale del massimo campionato. Insomma, arrivederci al prossimo anno, con la speranza che la situazione generale sia decisamente diversa.

Nella foto, tratta dal profilo facebook della Top Spin Messina, la squadra presente a Terni

