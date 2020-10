Tennistavolo: la Top Spin all’esame Supercoppa

La Top Spin Messina all’esame Supercoppa. La formazione siciliana e l’Apuania Carrara si sfideranno a Terni sabato 31 ottobre alle 12 per la conquista della Supercoppa italiana di tennistavolo.

La Top Spin in Umbria per il bis

Il team messinese del presidente Giorgio Quartuccio è detentore della Supercoppa, dopo il successo ottenuto un anno fa contro il Cral Comune di Roma, valso anche il completamento dello storico “Triplete”, e, quindi, cercherà il bis.

Causa pandemia lo scudetto della passata stagione non è stato assegnato e, quindi, Top Spin e Apuania Carrara si ritroveranno di fronte in quanto finaliste dell’ultima edizione della Coppa Italia, vinta nello scorso gennaio dai peloritani nel match sui toscani con il punteggio di 3 a 2.

Si giocherà al meglio dei nove singolari, il match terminerà quando un team avrà conquistato cinque punti.

La formazione della Top Spin

La squadra allenata da Wang Hong Liang potrà contare su João Monteiro, Marco Rech Daldosso, Jordy Piccolin e Andrea Landrieu, i quattro giocatori in organico, dopo la Supercoppa esordiranno successivamente nel campionato di Serie A1.

Il campionato comincerà il 6 novembre

Il massimo campionato di tennistavolo italiano comincerà venerdì 6 novembre. Per l’occasione la Top Spin, nella palestra di Villa Dante, ospiterà il Tennistavolo Norbello. Nella seconda giornata, sabato 14 novembre, alle 19.30, è prevista la sfida in trasferta a Reggio Emilia. Venerdì 20 novembre, alle 18, il terzo atto con il nuovo match casalingo contro la Marcozzi Cagliari. Domenica 29 novembre, alle 17, la Top Spin Messina sarà, quindi, di scena sul campo dell’A4 Verzuolo Tonoli-Scotta, da affrontare in Piemonte nel quadro della quarta giornata.

Restano ancora da definire le date e gli orari dalla quinta in avanti. Anche in questa stagione il club messinese è chiamato a disputare una stagione di tutto rispetto. Ci sono tutte le premesse affinché si possano ripetere le prestazioni delle ultime annate con il tennistavolo peloritano tornato protagonista nel panorama nazionale. Ma il primo esame per la Top Spin si chiama Supercoppa.

Nella foto di Maurizio Nicita Mauro una fase di un incontro a Villa Dante che vede impegnato João Monteiro

(5)