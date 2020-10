Tennis: Giorgio Tabacco è il nuovo campione siciliano

Il diciassettenne messinese, del Ct Vela Messina, Giorgio Tabacco è il nuovo campione siciliano di tennis. La giovane racchetta peloritana, infatti, si è aggiudicata l’edizione 2020 degli Assoluti regionali (memorial “Aldo Costantino”, montepremi 2500 euro) che si sono svolti sui campi in terra battuta del Tennis Sporting Club di Taormina.

La finale: battuto il siracusano Antonio Massara

Tabacco, nel match di sabato, aveva iniziato bene, andando subito sul 4 a 2 per poi subire la rimonta del tennista del Match Ball Siracusa che ha conquistato ben 5 giochi consecutivi, vincendo, quindi, il primo set per 6-4 e portandosi sull’1-0 ad inizio della seconda partita. Ma Tabacco ha avuto il merito di resettare e rientrare in gara. E’ toccato a lui infilare un parziale di 5 games a 0 che poi lo porterà a chiudere il set in proprio favore per 6-2. Terza partita sempre in mano del messinese che se l’aggiudicava con il punteggio di 6-3.

Nell’albo d’oro degli Assoluti siciliani, Giorgio Tabacco succede ad Alessio Di Mauro che, lo scorso anno sempre a Taormina, aveva avuto ragione in finale di Gabriele Piraino.

Il cammino verso la vittoria e la mancata sfida in famiglia

Giorgio Tabacco nel suo cammino verso la finale aveva battuto agevolmente in due set, nei primi due turni, Mineo e Siringo per posi superare la testa di serie numero uno del seeding Omar Giacalone 6-3 al terzo. In semifinale successo, al termine di una partita tiratissima, al tie break del terzo e decisivo set contro Ingarao.

La finale avrebbe potuto vedere anche la sfida in famiglia con il fratello Fausto, sconfitto in semifinale, in tre set, da Massara.

Il cammino completo di Giorgio Tabacco

1^ turno: Tabacco b. Mineo 6-1 6-2

2^ turno: Tabacco b. Siringo 6-0 6-1

Quarti: Tabacco b. Giacalone 0-6 6-1 6-3

Semifinale: Tabacco b. Ingarao 6-4 0-6 7-6

Finale: Tabacco b. Massara 4-6 6-2 6-3

Nel singolare femminile affermazione per la taorminese Miriana Tona

In campo femminile (memorial “Evelyne Terras Papale”, montepremi 500 euro) ha vinto la taorminese, tesserata col Cus Catania, Miriana Tona che ha superato la palermitana (in forza al Ct Vela Messina) Giulia Tedesco con il punteggio di 2-6 6-3 6-1.

Nella foto, tratta dal profilo Facebook della Fit Sicilia, la premiazione della manifestazione

