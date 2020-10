Serie D. FC Messina – Troina 1-0: Mukiele firma la vittoria dei giallorossi

Il FC Messina vince 1-0 e supera il Troina nella 3^ giornata di Serie D. Alla vigilia vittoria doveva essere e vittoria è stata in una gara che, di certo, non passerà alla storia per lo spettacolo in campo. Dopo la sconfitta contro il Dattilo, infatti, mister Ernesto Gabriele era atteso da una gara fondamentale per il futuro sia personale che della squadra. La settimana turbolenta, con il mister a rischio esonero, ha caricato di aspettative un match dalle diverse difficoltà principalmente mentali ed emotive. I tre punti maturati contro gli ennesi spingono i giallorossi al secondo posto in classifica dietro la capolista Acireale a quota 7 punti. Le due vittorie conquistate in tre partite, però, non riportano il sereno in casa Football Club Messina specialmente per il gioco espresso in campo.

Primo tempo noioso e con poche idee

Mister Gabriele decide di cambiare per la terza gara consecutiva. Abbandonato il consueto 442, si passa ad un 352 più coperto e compatto. Il mister, in una gara fondamentale, si affida ai senatori del suo spogliatoio. Dentro Quitadamo, Domenico Marchetti e Fissore sulla linea difensiva. Il centrocampo viene affidato a Giuffrida, Alessandro Marchetti e Palma mentre in avanti rientra Carbonaro all’esordio dopo la squalifica. Nonostante le attese, i primi quarantacinque minuti si segnalano per gli sbadigli in tribuna rispetto alle occasioni da goal. Il Troina si difende con ordine e dimostra di avere carenze nel reparto avanzato. Di contro il FC Messina soffre la fisicità degli avversari e ricorre al lancio lungo scavalcando il centrocampo. I giallorossi non appaiono brillanti e creano ben poco. Da segnalare, esclusivamente, una parata di Aiolfi su calcio di punizione di Domenico Marchetti.

Il cinismo della ripresa da 3 punti

A sorpresa mister Gabriele non effettua alcun cambio ad inizio secondo tempo. La squadra, però, scende in campo con un piglio diverso specialmente dal punto di vista della grinta. Le azioni manovrate sulle fasce creano diversi pericoli con Mukiele al centro dell’area di rigore. Dopo due tentativi sprecati, il classe 2001 trova il guizzo giusto con una girata all’incrocio. Gioia immensa per il giovane attaccante francese ex Torino fortemente voluto dal direttore generale Rizzieri. Nonostante il vantaggio, Gabriele decide di coprirsi per controllare la gara contro un Troina voglioso di cercare il pareggio. La squadra abbassa leggermente il baricentro e deve difendersi con forza anche con un uomo in più. A metà seconda frazione, infatti, il Troina resta anche in dieci uomini per l’espulsione di Gallo. Il FC Messina reclama un rigore abbastanza netto per fallo di Aiolfi su Carbonaro, ma ha comunque l’opportunità dagli undici metri più tardi per la spinta su Ricossa. Dagli unidici metri, però, Carbonaro si fa ipnotizzare da Aiolfi che respinge in angolo. I giallorossi non chiudono la gara e sono costretti a difendersi dagli assalti finali. Al triplice fischio, il Football Club Messina conquista la sua seconda vittoria stagionale ma non allontana i dubbi sul gioco espresso. Mister Gabriele resta ancora in bilico nonostante la vittoria.

Il Tabellino del match

FC Messina – Troina 1-0

Marcatori: 10′ st Mukiele

Fc Messina: Marone, Quitadamo, D.Marchetti, Fissore, Aita (16′ st Gille), Giuffrida, A.Marchetti (22′ st Casella), Palma, Ricossa, Mukiele (15′ st Garetto), Carbonaro. A disposizione Tocci, Barnofsky, Gaspar, Balistreri, Bevis, Ebui. Allenatore Gabriele

Troina: Aiolfi, Berti (42′ st Nania), Ciccone (42′ st Escu), Gallo, Longo, Mbaye, Cenci, Palermo, Anastasio (22′ st Felici), Aperi, Savasta. A disposizione Spataro, Agate, Diara, Popolo, Santoro, Fronterre. Allenatore Raciti

Arbitro: Andrea Zanotti di RImini

Assistenti: Mattia Roperto di Lamezia Terme e Mirko Bartolucci di Lamezia Terme

Ammoniti: Aita (F), Gallo (T), Palermo (T), Cenci (T), Gille (F), Palma (F), Ricossa (F)

Espulsi: 23′ st Gallo (T)

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina

