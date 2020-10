Serie D. FC Messina: Pino Rigoli è il nuovo allenatore

Pino Rigoli è il nuovo allenatore del FC Messina. Il club del presidente Arena ha sciolto le riserve dopo aver ufficializzato l’esonero da mister Ernesto Gabriele. L’allenatore lametino paga la mancanza di gioco espresso dai suoi giocatori, Nonostante due vittorie in tre partite e sei punti ottenuti, la società giallorossa ha ritenuto giusto scegliere di separarsi dall’allenatore che, nella scorsa stagione, prese il posto di Massimo Costantino. Mister Gabriele lascia lo Stretto con un buon ruolino di marcia e sole quattro sconfitte.

La scelta di Rigoli

La scelta del Fc Messina è ricaduta su Pino Rigoli. Il tecnico messinese, originario di Raccuja, è un profilo di grande esperienza che conosce bene la categoria ed il girone meridionale. Ha vinto la concorrenza di allenatori del calibro di Sasà Campilongo e degli ex Torino Asta e Sesia. L’avventura di Rigoli inizierà domani con la seduta pomeridiana del giovedì allo stadio Giovanni Celeste. Al termine dell’allenamento incontrerà la stampa.

L’esperienza di Rigoli

Una lunga carriera per Pino Rigoli, classe 1963. In carriera ha guidato Viterbese, Akragas, Catania, Sicula Leonzio, Modica, Belpasso, Juve Stabia. Nell’ultima stagione ha condotto il Rende sino ai playout prima dell’interruzione da Covid-19. Nel suo palmarès da segnalare diversi campionati vinti ed una Coppa Italia Serie C conquistata con la Viterbese. Al suo fianco ci sarà Leo Criaco nel ruolo di vice allenatore. L’ex difensore storico del Messina giunge in riva allo Stretto dopo essersi dimesso, in estate, dal San Luca. Viene confermato, inoltre, Carmelo Mancuso nello staff tecnico. La società, nel proprio comunicato stampa, dà il benvenuto a mister Pino Rigoli con l’auspicio di raggiungere insieme i traguardi prefissati.

Foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina.

