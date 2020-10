Serie A2, presentata la Siac calcio a 5 in conferenza stampa

Si è alzato in sipario, in conferenza stampa, sulla nuova stagione della Siac calcio a 5. La squadra maschile parteciperà all’impegnativo e prestigioso campionato di Serie A2. Un traguardo raggiunto dopo anni di programmazione ed investimenti sul territorio. Decisiva, in estate, la scelta di intraprendere l’iter del ripescaggio che ha premiato la società messinese. All’interno del Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è stata inaugurata e presentata la stagione 2020/2021. Oltre al campionato di Serie A2, la Siac Messina parteciperà al campionato Under 19 nazionale e proseguirà il percorso di crescita dell’Under 17 ed Under 15 provinciali. Al fianco della società, è intervenuto anche l’assessore allo sport Francesco Gallo in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Obiettivo mantenere la categoria

E’ stata una conferenza ricca di spunti interessanti e contenuti. Alla presenza dell’intera rosa di calciatori e dei dirigenti, la società ha presentato gli sponsor, i programmi futuri e le maglie ufficiali della prossima stagione. Un momento particolarmente intenso in vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 17 ottobre contro il Città di Cosenza. Il primo a prendere la parola è stato il presidente Marco Ravidà: «La Serie A2 è un campionato importante, che vogliamo portare avanti con l’aiuto di tutti siamo partiti da lontano, non dimentichiamo che calcavamo i campi di erba sintetica in D solo qualche anno fa. Durante questo percorso, le difficoltà non sono ovviamente mancate. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati occorre una forte compagine societaria e noi l’abbiamo ampliata inserendo due vicepresidenti, D’Urso e Grillo, oltre al direttore sportivo Soffli. Le Istituzioni ci stiano vicine, abbiamo bisogno del loro sostegno ». Un messaggio chiaro a cui ha fatto seguito l’intervento dell’assessore Gallo: «“Anche se l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 rende ancora più complicato il percorso intrapreso garantisco la massima disponibilità da parte dell’Amministrazione, che esprime un forte senso di gratitudine per quanto fatto ».

Dalla programmazione al terreno di gioco

Grande entusiasmo per il direttore generale Salvatore La Mendola per un momento storico societario e cittadino: «Con l’assessore allo Sport ci siamo confrontati su diversi aspetti e si è subito instaurato un bel rapporto. Voglio fare l’in bocca al lupo a tutti per un campionato da affrontare nel migliore dei modi. Sfideremo formazioni blasonate ed intendiamo portare in alto il nome di Messina. Ringrazio gli sponsor che ci sono vicini ed i ragazzi, che ci stanno seguendo con passione ». Infine non è mancato, naturalmente, l’intervento in conferenza stampa del mister Salvatore D’Urso: « Sabato ci attende il primo banco di prova con il debutto ufficiale in A2. Sono soddisfatto per il mercato operato dalla società. In organico qualcuno è più esperto, altri sono acquisti mirati ed alcuni dei graditi ritorni. Cercheremo contro il Cosenza di fare subito risultato. Credo fortemente nel gruppo ».

Foto di Nino Famà tratta dalla pagina Facebook ufficiale Siac Messina Calcio a 5

(2)