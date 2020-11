Motocross. Tony Cairoli vince il Gp del Trentino

Tony Cairoli vince il sedicesimo e terzultimo appuntamento del mondiale di Motocross 2020. Sul circuito “Ciclamino” tra le Dolomiti, il pilota messinese si è imposto nel gran premio del Trentino. Un appuntamento tanto atteso che apre ad una serie di tre Gp consecutivi nell’arco di otto giorni. Si va, quindi, verso la conclusione di un campionato affascinante e combattuto che vedrà Cairoli al secondo posto in classifica generale. La vittoria nel Gp del Trentino, però, ha ridato entusiasmo al pilota siciliano che si è detto pronto a dare il massimo nelle ultime due gare.

Una vittoria sudata

Nella terzultima tappa di questo mondiale di Motocross, Tony Cairoli ha costruito la sua vittoria già dalle qualifiche. Nel turno cronometrato, infatti, è riuscito a far segnare il quarto tempo che gli ha permesso di poter sfruttare una buona partenza. L’inizio della prima manche, infatti, ha messo subito di fronte il pilota messinese contro il leader del mondiale Tim Gajser. I due battistrada hanno staccato gli inseguitori ma, fino al traguardo, Cairoli non è riuscito a superare il forte pilota sloveno. Discorso diverso in gara 2, dove Cairoli ha provato fino alla fine a vincere ma si è dovuto arrendere al più veloce pilota belga Desalle. Grazie ai due secondi posti, però, Cairoli è riuscito a vincere il Gp del Trentino con 44 punti. Dietro di lui si sono piazzati Gajser con 43 e Desalle con 40.

La classifica generale

Come detto, grande soddisfazione è stata espressa da Tony Cairoli per questa vittoria. Il pilota messinese non ha lesinato parole di elogio anche per il collega Desalle, prossimo al ritiro dal Motocross. Con il successo nel Gp del Trentino, salgono a tre le vittorie ottenute in questo campionato e sono ben 92 quelle in carriera. Per quanto riguarda la classifica generale, Tony Cairoli resta al secondo posto, a 73 lunghezze dal leader Gajser. Al terzo posto c’è il pilota della Yamaha Jeremy Seewer.

Foto tratta dal profilo Twitter ufficiale MXGP

