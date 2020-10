FC Messina, Quitadamo suona la carica : «Siamo pronti a reagire contro il Troina»

Gabriele Quitadamo carica il suo FC Messina. Uno dei leader del gruppo giallorosso ha presentato la sfida che attende la squadra di mister Gabriele domenica al “Franco Scoglio”. La terza giornata di Serie D gli metterà di fronte il Troina, avversario tutt’altro che semplice. Dopo la pesante sconfitta all’esordio, la squadra ennese è riuscita a fermare sullo 0-0 il quotato Acireale. Dai giallorossi ci si attende una prova d’orgoglio, necessaria per l’FC Messina dopo l’inaspettata sconfitta in casa del Dattilo. Nel frattempo, in settimana, il giudice sportivo ha accolto il ricorso del Licata infliggendo la sconfitta a tavolino per 3-0 al Marina di Ragusa. La squadra di mister Campanella balza, quindi, in vetta solitaria in classifica a punteggio pieno.

Dopo una sconfitta le certezze possono vacillare in vista della prossima partita?

«Sicuramente è stata una gara negativa ma meglio alla seconda giornata che successivamente. Adesso dobbiamo valutare gli errori e ripartire perché abbiamo tante partite per rialzarci insieme».

Fai parte del gruppo storico di questa squadra, cosa vi siete detti alla ripresa degli allenamenti?

«Dobbiamo lavorare duro, poche parole e tanti fatti. Dobbiamo ritrovare lo spirito dello scorso anno, tutti uniti e compatti verso un unico obiettivo. Se difendiamo in undici, poi in avanti l’occasione arriva con gli attaccanti che abbiamo».

Domenica rientrerà Carbonaro, scontata la squalifica

«Paolo è la nostra punta di diamante e tutti noi facciamo grande affidamento su di lui. L’anno scorso, come dicono i numeri, ha fatto una grande stagione nonostante due mesi disputati con i problemi della pubalgia. Adesso siamo felici di riaverlo in campo».

Domenica sarà il momento di confrontarsi con il Troina, che squadra vi attendete?

«Sono sette mesi che noi, come le altre squadre, non giochiamo partite ufficiali. C’è bisogno di ancora un po’ di tempo per essere brillanti e ci attendiamo una battaglia domenica. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa la vittoria».

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina

