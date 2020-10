FC Messina. Pino Rigoli si presenta: «Sono felice di essere a Messina, qui per vincere»

Il FC Messina ha presentato ufficialmente Pino Rigoli. Il nuovo allenatore dei giallorossi ha condotto il suo primo allenamento allo stadio “Giovanni Celeste”. Al suo fianco, il vice ed indimenticabile ex calciatore del Messina Leo Criaco. L’allenatore, originario di Raccuja, è stato scelto dalla società del presidente Arena per prendere il posto di Ernesto Gabriele. Il FC Messina si trova al secondo posto in classifica a quota 6 punti, una sola lunghezza dalla vetta occupata da Acireale e Cittanovese. Al termine dell’allenamento odierno, il neo tecnico giallorosso si è presentato di fronte alle telecamere per il primo incontro con la stampa. Con grande entusiasmo, Pino Rigoli ha esordito con queste parole: « Sono contento di essere arrivato a Messina e per me è un onore essere qui. Sono felice dell’incarico che mi ha affidato il Football Club Messina e cercheremo di fare del nostro meglio ».

L’approdo a Messina e l’obiettivo di vincere

« Io considero Messina alla pari di Catania, Palermo e Agrigento, piazze che meritano ben altri palcoscenici. Reputo il direttore una persona valida, seria e mi ha prospettato un progetto interessante. La squadra ha fatto sei punti in tre partite ed è comunque un bottino importante ». Con queste parole Pino Rigoli ha spiegato il suo arrivo a Messina e la piena sintonia trovata con la società giallorossa. Il progetto ha come obiettivo quello di vincere il campionato, un concetto ben chiaro per il nuovo mister: « Una società che punta a vincere deve avere un gruppo ampio ed esperto. Io, come la società, sono ambizioso ed è quello che ho chiesto oggi ai ragazzi. Ho trovato un gruppo abbastanza assortito. Io metto a disposizione tutta la mia esperienza, le mie idee di gioco e mi auguro di poter vincere in primo luogo e poi anche convincere dal punto di vista del gioco. E’ chiaro che ci vuole del tempo per trasmettere le mie idee e portarle bene in campo ».

La squadra e lo spirito di sacrificio

Il neo allenatore Pino Rigoli ha ben chiaro anche cosa vuole dai suoi uomini: « Io porto avanti le mie idee ed oggi ho chiesto alla squadra la piena disponibilità. Sono sereno perché, nel primo allenamento, ho visto un grande impegno da parte di tutti i calciatori. C’è tanto lavoro da fare anche per trasmettere le mie idee. Ho trovato una squadra con un grande spirito di sacrificio che lotta e mi ha dato piena disponibilità. Fisicamente stanno tutti bene ed ho trovato un ambiente sereno. Devo dire che c’è grande unione da parte di tutti sia squadra che staff ». La società, intanto, è sempre attiva sul mercato ed ha messo a segno un altro colpo nel reparto offensivo. L’argentino Pablo Caballero, infatti, sarà la nuova prima punta a disposizione di Pino Rigoli.

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina

(25)